Вашингтон, 29 октября 2022, 03:38 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден назвал «отвратительным» нападение на Пола Пелоси — супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом президент сказал в ходе выступления в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).
Он призвал всех выступить против насилия в политике.
«Каждый человек с чистой совестью должен четко и недвусмысленно выступить против насилия в политике [США] вне зависимости от его политических взглядов», — заявил Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Пелоси Пол подвергся нападению в своем доме в американском городе Сан-Франциско. Он получил тяжелые травмы и был прооперирован. Полиция задержала преступника и пытается установить мотивы атаки.
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