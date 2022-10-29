Вашингтон, 29 октября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден назвал «отвратительным» нападение на Пола Пелоси — супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом президент сказал в ходе выступления в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он призвал всех выступить против насилия в политике.

«Каждый человек с чистой совестью должен четко и недвусмысленно выступить против насилия в политике [США] вне зависимости от его политических взглядов», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Пелоси Пол подвергся нападению в своем доме в американском городе Сан-Франциско. Он получил тяжелые травмы и был прооперирован. Полиция задержала преступника и пытается установить мотивы атаки.