Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, , 03:34 — REGNUM Участники акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тысяч писем российским военным, которые принимают участие в специальной военной операции на территории [бывш. УССР]. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Уже более 270 тыс. писем участники «Мы вместе. Дети» направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают», — сказал он в международном детском центре «Артек», где с 23 по 28 октября проходит финал конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Более 100 тыс. писем уже доставлены на передовую Народным фронтом и штабами «Мы вместе», цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.