Берлин, , 03:34 — REGNUM Хвалебные слова в адрес бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука, опубликованные 28 октября экс-послом Киева в Германии Андреем Мельником в Twitter, вызвали гнев у жителей страны.

Йоахим Гаук Michael Lucan

«Федеральный президент Йоахим Гаук был и остается моим любимым политиком в Германии. Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным», — написал Мельник.

Пользователи соцсети, в большинстве своём пришли в негодование из-за слов киевского экс-посла. Комментаторы писали, что у Гаука нет и не было никаких принципов, кроме денег, и если он против кого-то бунтовал, так только против «самых умных в стране». Комментаторов объединила мысль, что у Мельника и Гаука «проблемы с поведением», и поэтому они притягивают друг друга.

Напомним, Гаук был президентом ФРГ с 2012 по 2017 годы. Политик всю жизнь отличался антикоммунистическими взглядами. В 1967-м стал протестантским пастором в Мекленбурге и прослужил здесь до конца 1980-х годов. После создания единого германского государства в 1990–2000 годах стал первым управляющим архивами министерства государственной безопасности ГДР (Штази — Stasi). Был в числе подписавших Пражскую декларацию, а также Декларацию о преступлениях коммунизма.