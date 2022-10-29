Ика, , 03:30 — REGNUM На тихоокеанском побережье Перу 28 октября, через три часа после первого землетрясения, зафиксировали повторные подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Второе за сутки землетрясение произошло в 18:35 по местному времени (02:35 мск 29 октября) примерно в том же районе, что и первое. Эпицентр подземных толчков располагался в 98 километрах к юго-западу от города Ика (246 тыс. жителей), столицы одноимённого региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате воздействия стихии данных не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на тихоокеанском побережье Перу 28 октября произошло магнитудой 5,9.

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