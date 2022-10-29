Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 29 октября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Более 60 тысяч школьников из новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — приняли участие в конкурсе «Большая перемена», проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей», финал которого прошел в Артеке. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

ИА REGNUM Артек

«У нас более 60 тыс. ребят из четырех новых российских регионов участвовало… Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали еще в прошлом году, тогда еще не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие