Манила, , 03:21 — REGNUM По меньшей мере 72 человека погибли на Филиппинах из-за тайфуна «Налгае», который вызвал наводнения на юге страны, передала радиостанция DZMM со ссылкой на филиппинское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Тайфун Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, 33 человека получили ранения, а еще 14 — пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября по Филиппинам ударил тайфун «Несат». Его наступление затронуло более 175,2 тыс. жителей страны. В начале октября на республику обрушился тайфун «Нору». Из-за него пострадали более 1,38 млн человек.

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