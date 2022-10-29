Лондон, , 03:15 — REGNUM Великобритания с приходом нового премьер-министра Риши Сунака может ещё на два года продлить лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, установленный в 2021 году в размере 0,5% ВВП. Об этом 28 октября сообщает газета Telegraph.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов © ИА REGNUM

О блокировании минфином оказания помощи другим странам из-за опасений, что расходы на помощь киевскому режиму превысят общий лимит расходов на эти цели, ещё в июле сообщали британские СМИ.

Telegraph «Чиновники [правительства Великобритании] рассматривают возможность продления этого [заморозки расходов] ещё на два года до 2026−2027 годов, что поможет сэкономить четыре миллиарда фунтов стерлингов в год».

В связи с последствиями пандемии коронавируса, правительство премьер-министра Бориса Джонсона в 2021 году понизило лимит на бюджет для оказания помощи другим странам с 0,7% до 0,5% ВВП. Возглавлявший тогда минфин Сунак пообещал к 2024 году восстановить этот лимит на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Британии Риши Сунак дал понять, что продолжит русофобский курс своих предшественников.

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