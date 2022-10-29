Ларнака, Кипр, , 03:04 — REGNUM Плакат с антироссийским лозунгом забрали у болельщицы и порвали его футбольные стюарды во время матча на стадионе в кипрской Ларнаке. Видеозапись инцидента появилась 28 октября в социальных сетях.

Футбол ИА REGNUM

Во время выездного матча киевского «Динамо» против местного АЕКа в рамках группового этапа Лиги Европы болельщица киевской команды развернула самодельный плакат с лозунгом антироссийского содержания. К ней немедленно подошли сотрудники стадиона, забрали плакат, несмотря на упорное сопротивление и крики женщины, и порвали его.

По регламенту УЕФА на матчах еврокубков строго запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Встреча команд состоялась завершилась со счетом 3:3. По результатам матча киевское «Динамо» не сможет продолжить борьбу за выход в весеннюю часть еврокубков.

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