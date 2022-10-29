Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Суд в США признал виновным бывшего офицера полиции Капитолия Майкла Райли в воспрепятствованию расследованию о штурме Конгресса США, произошедшего 6 января 2021 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоги судебного заседания.

Присяжные Цитата из т/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Уильям Фридкин. 1997. США

Решение принималось коллегией присяжных. Бывшего полицейского обвинили в том, что он, используя социальные сети, отправил несколько сообщений одному из участников штурма, а после удалил свои записи, создав помехи для расследования ФБР.

В соответствии с законодательством округа Колумбия, если решение не удастся обжаловать, то осужденному грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября суд приговорил к четырем месяцам тюрьмы политического консультанта Стивена Бэннона, который работал помощником бывшего президента США Дональда Трампа. Решение судебной инстанции связано с отказом эксперта сотрудничать с парламентариями, которые расследуют беспорядки у стен Капитолия 6 января 2021 года.

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