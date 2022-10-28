Вашингтон, 29 октября, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин смог добиться своего от Соединенных Штатов по ситуации вокруг территории бывш. УССР, заявил обозреватель Стивен Коллинсон в материале для американского телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на [территории бывш. УССР]. И вот наконец появились первые трещины», — утверждает автор.

Он напомнил, что лидер республиканцев в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти уже пригрозил сокращением поставок вооружений киевским нацистам в случае победы его партии на выборах. Коллинсон добавил, что даже небольшая слабость со стороны Вашингтона может воодушевить российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Колин Мейн заявил, что внешняя поддержка Киева со стороны западных стран уже начала давать трещину. По его мнению, призывы к президенту США Джо Байдену с требованием начать переговоры звучат не только со стороны правых политиков, но и левых.