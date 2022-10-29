Балтийск, Калининградская область, 29 октября 2022, 02:48 — REGNUM Корабельная тральная группа Балтийского флота (БФ) в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев», «Александр Обухов», рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела в акватории Балтийского моря артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Плановые артиллерийские учения тральщиков проводились на морских полигонах БФ.
Базовой тральщик «Александр Обухов» после завершения совместных стрельб успешно отработал «поиск и выборку» универсальной донной мины УДМ-500 с использованием глубоководного контактного трала.
Как сообщало ИА REGNUM, базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе регулярного обследования района в Финском заливе обнаружил и обезвредил немецкую гальваноударную мину EMA времён Великой Отечественной войны.
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