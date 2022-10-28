Балтийск, Калининградская область, 29 октября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Корабельная тральная группа Балтийского флота (БФ) в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев», «Александр Обухов», рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела в акватории Балтийского моря артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Тральщик Балтийского флота

Плановые артиллерийские учения тральщиков проводились на морских полигонах БФ.

пресс-служба ЗВО «Тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили стрельбы артиллерийскими комплексами по имитациям воздушных объектов противника. Затем экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнём малокалиберной артиллерии».

Базовой тральщик «Александр Обухов» после завершения совместных стрельб успешно отработал «поиск и выборку» универсальной донной мины УДМ-500 с использованием глубоководного контактного трала.

Как сообщало ИА REGNUM, базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота (БФ) ВМФ России в ходе регулярного обследования района в Финском заливе обнаружил и обезвредил немецкую гальваноударную мину EMA времён Великой Отечественной войны.