Варшава, , 02:46 — REGNUM Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что киевский режим будет сокрушен в ходе российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, страны НАТО из восточной Европы всячески оказывают помощь киевскому режиму. Однако крупные европейские страны, такие как Германия, по мнению Варшавы, отказываются поставлять оружие нацистам в достаточном объеме.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить и поражением [киевского режима]», — добавил Моравецкий.

При этом он отказался называть политиков, которых упрекает в недостаточной поддержке Киева. Он лишь отметил, что эта тенденция уже заметна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона потратила около 1% своего ВВП на поставки оружие киевским нацистам. До этого президент Польши Анджей Дуда настаивал на увеличении военного бюджета республики.