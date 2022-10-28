Варшава, 29 октября, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Некоторые главы стран Евросоюза допускают, что киевский режим будет сокрушен в ходе российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, страны НАТО из восточной Европы всячески оказывают помощь киевскому режиму. Однако крупные европейские страны, такие как Германия, по мнению Варшавы, отказываются поставлять оружие нацистам в достаточном объеме.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить и поражением [киевского режима]», — добавил Моравецкий.

При этом он отказался называть политиков, которых упрекает в недостаточной поддержке Киева. Он лишь отметил, что эта тенденция уже заметна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона потратила около 1% своего ВВП на поставки оружие киевским нацистам. До этого президент Польши Анджей Дуда настаивал на увеличении военного бюджета республики.