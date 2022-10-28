Вашингтон, 29 октября, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Рыболовецкого судно «Тремонт» затонуло 28 октября в Атлантическом океане у берегов американского штата Вирджиния, всех 13 человек, включая одного ребенка, которые находились на борту удалось спасти. Об этом говорится в заявлении Береговой охраны США.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

Кораблекрушение произошло из-за столкновения судна с контейнеровозом в 100 км от побережья. 12 пассажиров «Тремонта» сели на спасательный плот, спущенный на воду экипажем проходившего рядом корабля Океанографического института Вудс-Хоул «Атлантида».

Лодку со спасенными отбуксировали к другому рыболовному судну — «Дирстен». Капитан тонущего судна оставался на борту до прибытия вертолета Береговой охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября у берегов американского штата Флорида затонула лодка с 23 мигрантами с Кубы. Трое человек смогли спастись.