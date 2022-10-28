Киев, 29 октября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в пяти областях бывшей УССР. Об этом 29 октября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, опубликованной минцифры киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Полтавской и Харьковской областях тревога объявлена в 00:33 мск. Жителей всех пяти регионов попросили пройти в укрытия.

Информация о взрывах на территории регионов не поступала.

Напомним, российские Вооружённые силы начали наносить удары по энергетической инфраструктуре б. УССР 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По данным властей России, организаторами теракта являются спецслужбы Киева. В результате ударов на территории б. УССР стали возникать серьёзные проблемы с подачей электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоги в четырёх областях б. УССР.