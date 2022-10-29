Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о временном прекращении публикации своей рекламы в Twitter после покупки этой социальной сети предпринимателем Илоном Маском. Об этом со ссылкой на заявление компании 28 октября сообщает телеканал CNBC.

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По утверждению пресс-службы General Motors, компания взаимодействует с руководством Twitter «для понимания направления [развития] платформы под новым руководством».

пресс-служба General Motors «Как обычно бывает при существенных изменениях, касающихся медиаплатформ, мы временно приостановили нашу платную рекламу. Наше взаимодействие с клиентами в Twitter будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск, возглавивший компанию Twitter, пообещал создать совет по модерации контента в социальной сети.

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