Москва, , 02:21 — REGNUM Президент США Джо Байден попытался сохранить в информационном поле тему угрозы применения ядерного оружия со стороны России, хотя российский лидер Владимир Путин предельно ясно высказался по этому вопросу. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Пушков Алексей

«Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по [территории бывш. УССР]. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что не понимает, зачем российский лидер Владимир Путин высказывается о ядерном оружии, если не намерен его применять. При этом Путин заявил, что Россия не видит ни политического, ни военного смысла в применении ядерного оружия в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

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