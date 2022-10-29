Красноярск, , 02:13 — REGNUM В субботу, 29 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Рябина Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 6:00 на Театральной площади было +0 °C.

Ночью с 29 на 30 октября ожидается до −3… −1 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 745 (+4) мм рт. ст.

В воскресенье, 30 октября, в Красноярске до −1… +1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −7… −3 °C, небольшая облачность.

В понедельник, 31 октября, в Красноярске ожидается до −1… +2 °C днём и до −7… −4 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 29 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края западного ветра 15−18 м/с.

В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

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