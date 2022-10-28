Москва, 29 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Лёгкие морозы в дневное время и снег ожидаются в Москве и в Московском регионе с 31 октября. Об этом рассказал 28 октября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый снег в Москве

Как уточнил метеоролог, начиная с 31 октября в Москве и в Московской области установится уверенно прохладная погода. Жителей Москвы днём ожидает температура воздуха 0…+2 градуса, по области будет наблюдаться днём — 2…-3 градуса. Ночью прогнозируется 0…-5 градусов. При этом ожидаются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, но без дождя.

Начиная с первого дня ноября, по словам Вильфанда, осадки станут менее интенсивными. Ночью ожидается — 4…+2 градуса, днём будет чуть теплее: 0…+5 градусов.

Как пояснил метеоролог, хотя похолодание и кажется сильным, на самом деле именно такой температурный фон близок к многолетним значениям и соответствует климатической норме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в последние выходные дни октября в Москву антициклон принесёт теплую, но дождливую и ветреную погоду.