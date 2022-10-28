Вашингтон, 29 октября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден примет участие в предстоящем саммите стран «Группы двадцати» (G20), который пройдет с 15 по 16 ноября в Индонезии, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Перед этим американский лидер посетит климатическую конференцию COP27, в египетском городе Шарм-эль-Шейх, которая продлится с 6 по 18 ноября. Байден прибудет в Египет 11 ноября.

После COP27 глава Белого дома отправится в Камбоджу на ежегодный саммит США — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), а уже затем прибудет в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об отказе участвовать в ноябрьском саммите COP27 в Египте.