Донецк, , 01:55 — REGNUM Российские подразделения продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — заявил он.

Пушилин добавил, что пока не идет речь об освобождении каких-либо населенных пунктов республики от киевских террористов. Однако он подчеркнул, что сам факт продвижения войск очень важен — подразделения занимают более выгодные позиции для дальнейшего наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, подразделения ведут бои за поселок Невельское.