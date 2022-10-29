Ика, 29 октября 2022, 01:55 — REGNUM На тихоокеанском побережье Перу 28 октября произошло магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 15:22 по местному времени (23:22 мск). Их эпицентр располагался в 79 километрах к юго-западу от города Ика (246 тыс. жителей), столицы одноимённого региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 29 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.
Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Японии