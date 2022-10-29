Ика, , 01:55 — REGNUM На тихоокеанском побережье Перу 28 октября произошло магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Столица Перу — Лима (сс) Federico

Подземные толчки были зафиксированы в 15:22 по местному времени (23:22 мск). Их эпицентр располагался в 79 километрах к юго-западу от города Ика (246 тыс. жителей), столицы одноимённого региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 29 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.

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