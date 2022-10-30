Минск, , 19:29 — REGNUM В Белоруссии пополнился список экстремистских формирований, в него включены воюющий на территории б. УССР полк «Погоня» и последователи политика Валерия Цепкало. Информация об этом появилась на сайте МВД Белоруссии.

Валерий Цепкало Цитата из youtube.com/c/ValeryTsepkaloOfficia

По решению ведомства в перечень включен полк «Погоня» с логотипом «в виде исполненного красно-белым цветом художественного изображения средневекового шлема, который пронзает меч, и вписанного в стилизованный щит».

Также в экстремистский список попала и «группа граждан, объединенных под общим руководством Цепкало В. В., в том числе посредством ряда Интернет-ресурсов», логотипом которых называется фото самого Цепкало.

В данный момент в экстремистском списке 97 организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремизму. Любая их деятельность на территории Белоруссии запрещена.