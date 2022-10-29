Оттава, , 01:48 — REGNUM Демонстранты, недовольные ситуацией на территории бывш. УССР, прервали мероприятие с участием американского госсекретаря Энтони Блинкена в канадском городе Монреаль, сообщает агентство Bloomberg.

Канада ankakay

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава Госдепартамента США встречались с членами организации, которая помогает беженкам из Сирии. Участники акции протеста призвали прекратить боевые действия на территории б. УССР.

Они также потребовали от американской делегации покинуть канадскую территорию. Демонстрация заставила Блинкена и Жоли перебраться в другое место, чтобы продолжить встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, Энтони Блинкен отправился в Канаду 27 октября, чтобы совершить свой первый официальный визит в эту страну.

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