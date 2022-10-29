Белгород, 29 октября 2022, 01:40 — REGNUM В Московскую область вечером 28 октября отправились первые жители приграничных территорий Белгородской области, решившие временно уехать из опасных районов. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщает в своём телеграм-канале.
21 октября Гладков сообщил, что жители приграничных территорий Белгородской области смогут временно переселиться в Подмосковье, вопрос об этом согласован.
Как сообщало ИА REGNUM, со стороны ВСУ днём 28 октября обстреляно село Красное Шебекинского городского округа.
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