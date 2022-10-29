Белгород, , 01:40 — REGNUM В Московскую область вечером 28 октября отправились первые жители приграничных территорий Белгородской области, решившие временно уехать из опасных районов. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщает в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков telegram-канал губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков «Провожал жителей Белгородской области, которые сейчас на поезде убывают в Московскую область. Это те, кто принял решение временно отселиться… Очень надеемся, что они как можно скорее вернутся в свои родные дома».

21 октября Гладков сообщил, что жители приграничных территорий Белгородской области смогут временно переселиться в Подмосковье, вопрос об этом согласован.

Вячеслав Гладков «Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев».

Как сообщало ИА REGNUM, со стороны ВСУ днём 28 октября обстреляно село Красное Шебекинского городского округа.

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