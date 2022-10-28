Грозный, 29 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Подробности боевых действий на Николаево-Криворожском и Соледарском направлениях, а также об успехах отдельной спецоперации «Возмездие» сообщил 28 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как уточнил глава Чечни, в период с 25 по 27 октября средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы противника, 300 человек получили ранения. Кроме того, ликвидировано 40 единиц военной специальной техники киевских боевиков, среди них восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, семь минометов, четыре гаубицы.

Также Кадыров сообщил и об успехах в секторе спецназа «Ахмат» на Соледарском направлении. Здесь было уничтожено 95 киевских карателей и две укреппозиции с миномётом. Кроме того, за один день бойцами спецназа было подбито четыре танка ВСУ, пять БМП, одна бронемашина и еще четыре пикапа,

По словам Кадырова, отличная работа была проведена ВС России на Донецком направлении. Глава Чечни указал, что подразделения российских войск развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника. Как отметил Кадыров, у ВСУ и помогающим им натовских наёмников нет «ни минуты покоя».

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших бойцах и 58 раненых чеченских бойцах в результате артобстрела в Херсонской области.