Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Правительство США предупредило, что может ограничить для штатов Калифорния, Аризона и Невада подачу воды в реку Колорадо, а также в два ее основных водохранилища, чтобы защитить водоемы от засухи и чрезмерного использования. Об этом сообщило на своем сайте Бюро мелиорации страны.

Река Колорадо

В ведомстве представили три сценария действий. Первый вариант предполагает сокращение подачи воды, второй — подразумевает разрешить регионам выработать самостоятельный план по ограничениям. Кроме того, возможен сценарий, не предусматривающий каких-либо действий, но он маловероятен.

Решение затрагивает 40 млн человек. Власти отмечают, что ограничение подачи воды также поможет спасти производство электроэнергии на двух крупнейших водохранилищах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Белый дом объявил, что президент США Джо Байден восстановит границы трех американских природных заповедников, которые были сокращены в период правления бывшего главы государства Дональда Трампа с целью развития коммерческой деятельности.

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