Москва, , 01:17 — REGNUM Безопасность полетов пассажирских авиалайнеров Airbus, которые используют российские авиаперевозчики, обеспечена на должном уровне. Об этом рассказали в Министерстве транспорта России в ответ на заявление гендиректора Airbus Гийома Фори.

Самолет manolofranco

«Обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется Министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям», — приводит РБК слова источника в ведомстве.

В российском Минтрансе подчеркнули, что Россия располагает достаточным числом специалистов и запасом запасных частей для ремонта самолетов. При этом российская сторона продолжает искать надежных поставщиков запчастей за границей. Тем не менее этого уже достаточно, чтобы обеспечить безопасность авиаперевозок на высоком уровне.

Ранее глава Airbus Гийом Фори выразил сомнения, что Россия может обеспечивать безопасность авиаперелетов из-за наложенных на нее санкций, которые запрещают поставки запчастей к воздушным судам. Однако Фори признал, что российские авиаперевозчики выполняют больше внутренних рейсов, чем это было до пандемии COVID-19 в мире.