Токио, , 01:12 — REGNUM В Японии 29 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло в 05:56 по местному времени (23:56 мск 28 октября) с эпицентром, расположенным в 78 километрах к востоку от города Намиэ (21,8 тыс. жителей), расположенного в префектуре Фукусима. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, более 147,3 тыс. человек оказались затронуты землетрясением магнитудой 6,4, произошедшим на Филиппинах 25 октября.

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