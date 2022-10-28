Вашингтон, 29 октября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси успешно прооперировали после нападения. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Twitter.com/ SpeakerPelosi Нэнси Пелоси

«Он перенес успешную операцию по исправлению трещины черепа и серьезных повреждений правой кисти и рук. Его врачи ожидают полного выздоровления», — говорится в сообщении.

Напомним, супруг спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол получил травмы в результате нападения на дом политика в американском Сан-Франциско. Самой Пелоси в момент нападения дома не было. Преступника удалось задержать по горячим следам. Пока причины и мотивы нападения неизвестны.