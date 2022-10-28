Дамаск, 29 октября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва в сирийской провинции Дераа на юге страны. Об этом 28 октября сообщила радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что террорист привёл в действие взрывное устройство в одном из домов в Дераа. По словам главы департамента здравоохранения провинции Бассама Сувейдана, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали ещё двое.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Киргизии хотят вывезти из Сирии жён террористов, которые являются уроженками Киргизии, и их детей.