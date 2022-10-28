Каспийск, Дагестан, 29 октября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. В Каспийске 28 октября произошёл взрыв газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану «Произошло происшествие (хлопок газа) с последующим возгоранием в многоквартирном доме в г. Каспийске по ул. Молодёжная, 5».

Отмечается, что разрушений в здании нет, пожар был ликвидирован на площади 2 кв. метра. Из дома эвакуировано более 150 жильцов.

Трое пострадавших, среди которых 11-летний ребёнок, доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам экспертизы, которую проводили специалисты Удмуртгражданпроекта, выдано заключение о возможности эксплуатации жилых и нежилых помещений в пострадавшем от взрыва газа подъезде дома на улице Воровского в Ижевске.

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