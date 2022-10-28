Нью-Йорк, США, 29 октября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций призывает все стороны зерновой сделки сделать шаги по ее продлению и в полной мере реализовать договоренности, касающиеся экспорта из России, заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

В организации понимают все сложности по продлению сделки, но не считает эту цель невыполнимой. Представитель генсека утверждает, что снижения цен на продукты питания в мире удалось добиться, в том числе и за счет вывоза продовольствия с территории бывш. УССР

По его словам, указанное достижение не позволило вогнать в крайнюю нищету около 100 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября МИД России объявило о том, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют российские удобрения, которые могут быть безвозмездно переданы беднейшим странам.