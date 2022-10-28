Прага, 29 октября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Антиправительственный митинг прошел на Вацлавской площади в центре чешской столицы Праги. Об этом сообщил портал iRozhlas.

Martin2035 Демонстрация в Праге

По его данным, десятки тысяч протестующих собрались на площади. Они требовали отставки правительства, а также выступали против повышения цен на продукты и топливо, а также требовали прекращения поддержки киевского режима со стороны Чехии. При этом экс-глава чешского правительства Йиржи Парубек, принимавший участие в демонстрации, обвинил власти в занижении численности собравшихся.

«Мы находимся только в начале серьезного кризиса. Мы все можем справедливо опасаться, что газа не будет. Я боюсь, что из-за азартной энергетической политики правительства Петра Фиалы и Брюсселя сотни чешских компаний обанкротятся, а сотни тысяч людей рано или поздно окажутся на тротуаре», — рассказал политик.

Демонстранты обвиняли власти Чехии в пренебрежении национальными интересами республики в угоду помощи киевским нацистам.

Власти Чехии после митинга прокомментировали требования протестующих. В частности, премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что политические лидеры протеста, если бы пришли к власти, то якобы поставили бы Чехию в зависимость от России. А глава чешского МВД заявил, что протестовавшие являются российскими агентами.