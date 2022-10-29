Вена, , 00:35 — REGNUM Абсурдность претензий Польши к России по вопросу репараций в саркастической форме отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом дипломат 28 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Гиена

Михаил Ульянов «Относительно скромные требования. Они могли запросить $3 трлн. Результат был бы примерно таким же».

Ранее о начале работы по составлению отчёта о военном ущербе, который, якобы, причинил Польше СССР во время Второй мировой войны, заявили в Варшаве.

Напомним, глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский несколько лет назад заявил, что Польша вправе требовать компенсаций за ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Идею поддержал замглавы МИД Польши Павел Яблонский, заявивший о некоем «безоговорочном праве» Варшавы на репарации от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») предложил перевести отношения между Россией и Польшей в режим нанесения максимального экономического ущерба Варшаве.

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