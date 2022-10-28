Вашингтон, 29 октября, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Американский олигарх Илон Маск, возглавивший компанию Twitter, пообещал создать совет по модерации контента в социальной сети. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Heisenberg Media Илон Маск

«Twitter сформирует совет модерации контента с широким разнообразием точек зрения. Никаких важных решений по поводу контента или восстановления аккаунтов приниматься не будет, пока не соберётся совет», — заявил он.

Ранее американское агентство Bloomberg заявило о массовых увольнениях сотрудниках в Twitter после того, как компанию возглавил американский предприниматель Илон Маск. До этого источники газеты The Washington Post утверждали, что бизнесмен собирался уволить 75% персонала соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал удачи Илону Маску в преодолении «политической предвзятости и идеологической диктатуры» в Twitter. Также он посоветовал бизнесмену перестать снабжать спутниковой связью киевских нацистов.