Тегеран, 29 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Один человек погиб, 14 пострадали в результате беспорядков и массовых погромов, которые прошли возле городской мечети в Захедане в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом 28 октября сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Уточняется, что ряд лиц, вопреки предостережениям имама на пятничной молитве в мечети Макки в Захедане, устроили стрельбу на соседних с мечетью улицах. Отмечается, что огонь был направлен в сторону гражданских лиц и сотрудников полиции. В результате погиб один человек, 14 получили ранения.

По данным агентства IRNA, группы жителей города собрались недалеко от мечети Макки на площади Тоухид. Толпа выкрикивала антиобщественные лозунги, люди бросали камни и палки в проезжающие автомобили и жгли покрышки, перекрыв ими проезжую часть.

Напомним, беспорядки вспыхнули в Иране около месяца назад в связи со смертью молодой девушки Махсы Амини, которая была незадолго до смерти задержана полицией нравов. Участники беспорядков время от времени совершают нападения на силовиков — сотрудников полиции и КСИР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана заявил, что мятежники, принявшие участие в недавних беспорядках в стране, также причастны к теракту, совершенному в Ширазе.