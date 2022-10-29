Кито, , 00:30 — REGNUM Министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера решил уйти в отставку из-за обвинений во взяточничестве в свой адрес, заявил представитель администрации эквадорского президента Иван Корреа на пресс-конференции.

Эквадор Skratos1983

Глава государства принял прошение чиновника. Вера объяснил этот поступок тем, что хочет направить все свое внимание на защиту от обвинений. Министр отвергает их и называет ложными.

Расследование дела о взяточничестве началось после появления документов и аудиозаписи, в которых утверждается, что чиновник якобы замешан в продаже государственных должностей.

Кроме того, существует запись, на которой журналистам предлагается взятка, чтобы эти материалы не были распространены. Полиция провела обыски в доме Вера. Были изъяты компьютер, телефоны и документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Суд в Нигерии распорядился конфисковать два дома и автомобили, принадлежащие бывшему нигерийскому министру нефти Диезани Элисон-Мадуеке, обвиняемой по делу о взяточничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии у бывшего министра нефти конфискуют дома и автомобили