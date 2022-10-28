Нью-Йорк, США, 29 октября, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 октября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне продолжения «сезона» отчётности и некоторых положительных данных по экономике. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 828,52 пункта (2,59%), до уровня 32 861,80 пункта. S&P 500 подорожал на 93,76 пункта (2,46%), до уровня 3901,06 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 309,78 пункта (2,87%), до уровня 11 102,45 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,70 (0,79%), до уровня $88,38 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 октября разнонаправленно на фоне продолжения «сезона» отчётности. Больше других вновь потерял Nasdaq.

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