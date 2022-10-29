Ереван, , 00:11 — REGNUM Москва решила уделить Армении серьёзное внимание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Кто-то из официальных армянских органов должен будет ответить российскому МИДу, который обычно молчит. Но сегодня он заговорил серьёзно. И будет интересно, как попытаются выкрутиться армянские власти. И если данная тенденция продолжится, а сегодня российские федеральные каналы постоянно говорят об Армении и о предательстве Никола Пашиняна, МИД говорит, 31 октября в Сочи состоится встреча по урегулированию конфликта, которая должна была состояться в Брюсселе, 28 октября — экстренное внеочередное заседание ОДКБ, в котором принимает участие Владимир Путин, то это будет демонстрировать, что Россия, наконец-то, принялась за армянский вопрос. И надеюсь, что скоро ситуация с нынешней властью Армении будет решена. И так как вся команда Пашиняна построена на предателях, мы скоро увидим огромное количество перебежчиков», — сказал эксперт.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское дипломатическое ведомство с недоумением восприняло запрет, наложенный армянскими властями на въезд на территорию Армении депутата Госдумы РФ Константина Затулина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.