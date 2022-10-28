Питтсбург, США, 28 октября 2022, 23:52 — REGNUM В США неизвестный злоумышленник открыл огонь по участникам похоронной церемонии, сообщает 28 октября CBS News со ссылкой на данные полиции.
Инцидент произошёл в городе Питтсбург в штате Пенсильвания. По данным полиции, в результате по меньшей мере шесть человек получили ранения.
Неизвестный, а возможно, и несколько неизвестных, открыли огонь по участникам церемонии похорон застреленного ранее 20-летнего мужчины. Всего было произведено 20 выстрелов.
Четверо из раненных смогли добраться до больницы самостоятельно, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Мотивы стрелявших и их точное число до сих пор не выяснены.
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