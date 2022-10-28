Питтсбург, США, 28 октября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. В США неизвестный злоумышленник открыл огонь по участникам похоронной церемонии, сообщает 28 октября CBS News со ссылкой на данные полиции.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Стрельба

Инцидент произошёл в городе Питтсбург в штате Пенсильвания. По данным полиции, в результате по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Неизвестный, а возможно, и несколько неизвестных, открыли огонь по участникам церемонии похорон застреленного ранее 20-летнего мужчины. Всего было произведено 20 выстрелов.

Четверо из раненных смогли добраться до больницы самостоятельно, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Мотивы стрелявших и их точное число до сих пор не выяснены.