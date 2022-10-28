Вашингтон, 28 октября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о разочаровании Вашингтона в связи с отказом властей Косово последовать призыву Соединённых Штатов и отсрочить на десять месяцев вступление в силу постановления о запрете номеров Косово и Метохии, выданных в Сербии.

U. S. Department of State Нед Прайс

Как сообщает 28 октября албанское новостное агентство Telegrafi, Прайс призвал власти Косово «передумать» и отметил, что продление срока льготной перерегистрации автомобилей отвечает интересам продвижения диалога между Белградом и Приштиной.

Напомним, 28 октября правительство Косово приняло решение, которое призвано облегчить жизнь 10 тысяч косовских сербов, владеющих автомобилями с незаконными в Косово номерами.

Постановление предполагает, что «в течение трех недель, с 1 по 21 ноября, нарушители будут получать выговор». «Затем, в течение двух месяцев с 21 ноября до 21 января, они будут получать штраф, в то время как с 21 января по 21 апреля нарушителям будут выдаваться временные номера, но с 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии будут запрещены».

Изначально запрет на номера КМ и PR должен был начать действовать 1 ноября 2022 года.