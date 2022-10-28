Тирана, 28 октября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Свыше 10 тысяч албанцев нелегально проникли в Великобританию на надувных лодках в 2022 году. Об этом сообщил командующий пограничными войсками Ла-Манша Дэн О’Махони.

Johnny Magnusson Лодка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «экспоненциальный рост» числа мигрантов, пересекающих таким образом Ла-Манш, объясняется усилением влияния албанских преступных группировок на севере Франции.

Французские криминальные группировки якобы вступили в сговор с албанскими бандами в Великобритании, которые уже занимают доминирующее положение в сфере торговли наркотиками, людьми, оружием и проституции.

В 2021 году на надувных лодках в Великобританию прибыло 800 человек, в 2020 году — 50 человек.