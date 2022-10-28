Тирана, , 23:32 — REGNUM Глава профсоюза педагогов Албании Сандер Ковачи 28 октября заявил, что протест вузовских преподавателей в стране может перерасти в голодовку, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Вечерняя Тирана из окна общежития Студенческого городка, Албания Из личного архива Екатерины Яцкевич

В понедельник, 31 октября, преподаватели университетов немерены провести общенациональную акцию протеста перед студенческим городком.

«Голодовка — это требование некоторых профсоюзных активистов, лично я этого пожелания не высказывал. Но мы можем перейти к этому этапу, если не поступит ответ от правительства. Находясь в условиях, когда до сих пор не было никакой реакции, мы дошли до стадии бойкота, а сейчас мы направили запрос в правительство, чтобы создать коммуникационный мост. Мы не хотим идти на крайние меры, то есть объявлять забастовку, но ее можно использовать для оказания необходимого давления на власти, чтобы они отреагировали конструктивно и осознали важность нашего бойкота», — заявил Ковачи.

Напомним, педагоги назвали абсурдным предложение правительства о повышении заработной платы на 15%, при том, что 8% заработной платы будут перечисляться из средств университета, а не из бюджета. Вузовские преподаватели требуют увеличения заработной платы на 50% из средств бюджета в течение двух лет.