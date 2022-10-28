Рига, , 23:40 — REGNUM Рижский городской суд 28 октября приговорил гражданина Белоруссии к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки. Об этом сообщает агентство LETA.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Белорусский гражданин был задержан 15 февраля 2022 года. Следствие утверждало, что по поручению белорусской военной разведки обвиняемый тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской сферы.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что обвиняемый получил разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.