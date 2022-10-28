Рига, 28 октября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Рижский городской суд 28 октября приговорил гражданина Белоруссии к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки. Об этом сообщает агентство LETA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Белорусский гражданин был задержан 15 февраля 2022 года. Следствие утверждало, что по поручению белорусской военной разведки обвиняемый тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской сферы.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что обвиняемый получил разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.