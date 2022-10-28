Скопье, 28 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 27 октября в сопровождении министра обороны Славянки Петровской провел встречу со специальным представителем Великобритании на Западных Балканах Стюартом Пичем и послом Великобритании в стране Мэтью Лоусоном.

Defenceimagery.mod.uk Стюарт Пич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны обсуждали актуальные вопросы глобальной и региональной повестки и евроинтеграцию Северной Македонии.

Стороны отметили, что смена названия Северной Македонии была важна для достижения стратегической цели Скопье и для стабильности и безопасности Западных Балкан и Европейского союза.

Участники встречи отметили, что на фоне кризиса на территории б. УССР странам ЕС и НАТО важно координировать внешнюю политику и не использовать политику блокады в отношениях друг с другом. Данное заявление отсылается к вето Болгарии на вступление Северной Македонии в ЕС.